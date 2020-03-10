Какие методы дезинфекции защищают от коронавируса

Специалисты из Национального центра по иммунизации и респираторным заболеваниям рассказали, какие меры дезинфекции нужно проводить, чтобы защитить себя от коронавируса.

Оказалось, что от китайской пневмонии помогают обычные меры гигиены, которые используются для профилактики вирусных заболеваний.

Недавнее исследование китайских ученых показало, что вирус COVID-19 остается в помещении даже после того, как зараженный покидает палату, поэтому медицинским работникам стоит обратить особое внимание на дезинфекцию помещений.

Также эта информация будет полезна тем, чьи родственники заразились коронавирусом. Во время проверки выяснилось, что вирус находился на множестве поверхностей, в том числе на кроватных поручнях, дверных ручках, стульях, выключателях света, окнах, раковинах, стетоскопах, вентиляторах воздуха и унитазах.

После того как санитары продезинфицировали поверхности обычной хлоркой, следы коронавируса исчезли.

Это говорит о том, что вирус ведет себя так же, как грипп, — пишут исследователи.

Помимо дезинфекции помещений не стоит забывать о личной гигиене. Врачи напоминают о необходимости мытья рук с мылом или использования антисептика.

Так как коронавирус передается не только воздушно-капельным путем, но и через фекалии, ванные комнаты стоит дезинфицировать каждый раз после использования, так как человек может не знать о заражении в течение нескольких дней, пока вирус живет в организме без каких-либо симптомов.

После каждого кашля и чиханья необходимо мыть руки.

