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Археологи нашли валюту, которой обменивались 30 тысяч лет назад в Африке

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© John Klausmeyer

© John Klausmeyer

Международная команда исследователей опубликовала статью, в которой рассказывается, что бусы из скорлупы страусиных яиц использовались в Африке еще 30 тысяч лет назад.

Бусы использовались не только у местных жителей, но и являлись очень ценным подарком для государств на Востоке. Когда мы находим такие артефакты далеко от места, где они были сделаны, это говорит о развитых торговых отношениях, — пишут исследователи.

Во время недавних раскопок в Лесото ученые обнаружили бусины возрастом около 33 тысячи лет. Напомним, что Лесото — единственная страна в Южной Африке, где почти вся территория зимой на короткое время покрывается снегом, а в горах случаются даже снежные бури.

Радиоуглеродный анализ подтвердил возраст бусин, из-за чего ученые сделали вывод, что бусины из страусиных яиц могли использоваться в качестве своеобразной валюты.

Антропологам давно известно, что современные охотники-собиратели до сих пор используют бусины из скорлупы яиц для установления отношений с другими людьми. В Лесото археологи начали находить небольшие украшения, сделанные из скорлупы страусиных яиц, хотя, по мнению ученых, на этой территории ранее страусы жить не могли.

© John Klausmeyer

Нет никаких доказательств, что украшения были сделаны в этом регионе: не обнаружено никаких фрагментов необработанной яичной скорлупы или бусин на разных стадиях производства. Поэтому ученые делают вывод, что бусины пришли сюда из других мест в качестве валюты или знака признания.

Также исследователи сделали анализ, который показал, что почти 80% бусин, найденных исследователями в Лесото, не могли происходить от страусов, живущих рядом с тем местом.

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Комментарии (1)

  • Small 08147bb440
    Настя Трафсегодня, 12:32

    Интересно, что на "около 33 тысяч лет" скажут веруны, у которых земле всего около 6000 лет?... Как мне одна протестантка сказала - "динозавров тоже придумал бог и жили они всего лишь около 5000 лет назад, а учённые ошибаются насчёт миллионов лет"))))

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