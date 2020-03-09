Военные России и Турции создали канал связи по ситуации в Идлибе

Постоянный канал связи, позволяющий координировать действия в сирийской провинции Идлиб, создан российскими и турецкими военными. Об этом заявил на брифинге руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев

«Для осуществления оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной создан специальный непрерывный канал связи», — цитирует слова Журавлева «Интерфакс».

Руководитель центра отметил, что в течение прошедших суток российская военная полиция обеспечила прохождение 13 турецких колонн к местам дислокации наблюдательных постов Турции в Идлибской зоне деэскалации.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейруна-Ага — Бакароглу — Али-Коз — Али-Бадран — Кейль-Хасанук — Кирдум — Сурудж — Кирдум — Кейль-Хасанук — Али-Бадран — Ли-Коз — Бакароглу — Джейруна-Ага в провинции Хасеке», — также отметил Журавлев.



7 марта министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о предстоящем прибытии в Анкару делегации Минобороны России. На переговорах будет обсуждаться совместное патрулирование в Идлибе.