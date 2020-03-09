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В Тамбовской области задержан предполагаемый убийца 13-летней девочки

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© МВД РФ

© МВД РФ

Задержан мужчина, сбивший на своем автомобиле 13-летнюю жительницу села Бокино Тамбовской области и выбросивший ее тело в реку.

На допросе 35-летний Александр Л. признался, что взял у родственников автомобиль, чтобы покататься по селу.

Увидев идущую по дороге девушку, он решил удивить ее опасным маневром, но не рассчитал и сбил ее. Испугавшись, что она погибла, водитель погрузил тело в багажник, отвез его на реку и выбросил в воду. Тело до сих пор не нашли, сообщает Telegram-канал «112».

Паблик уточняет, что Елизавета Ч. ушла на дискотеку 7 марта и не вернулась.

По информации «Царьграда», этот случай вызвал бурю негодования у местных жителей. С требованием назвать имя задержанного, они вышли на народный сход.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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