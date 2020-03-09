В Тамбовской области задержан предполагаемый убийца 13-летней девочки
- 09 марта 2020, 20:32
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Задержан мужчина, сбивший на своем автомобиле 13-летнюю жительницу села Бокино Тамбовской области и выбросивший ее тело в реку.
На допросе 35-летний Александр Л. признался, что взял у родственников автомобиль, чтобы покататься по селу.
Увидев идущую по дороге девушку, он решил удивить ее опасным маневром, но не рассчитал и сбил ее. Испугавшись, что она погибла, водитель погрузил тело в багажник, отвез его на реку и выбросил в воду. Тело до сих пор не нашли, сообщает Telegram-канал «112».
Паблик уточняет, что Елизавета Ч. ушла на дискотеку 7 марта и не вернулась.
По информации «Царьграда», этот случай вызвал бурю негодования у местных жителей. С требованием назвать имя задержанного, они вышли на народный сход.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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