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Дочь экс-вратаря «Зенита» Малафеева заподозрили в наркоторговле

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© Instagram.com

© Instagram.com

Ксения Малафеева, 16-летняя дочь бывшего вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева, подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает Mash, сотрудники правоохранительных органов задержали ее во время контрольной закупки, когда она пыталась продать несколько таблеток экстази.

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, Малафеева продала четыре таблетки своему знакомому, получив от него меченые тысячные купюры.

Теперь девушке грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время она находится в больнице под наблюдением. В качестве меры пресечения ей избрана подписка о невыезде.

По информации паблика, на момент ее задержания Вячеслав Малафеев находился в США. Пока неизвестно, знает ли он о произошедшем.

Впрочем, его дочь живет отдельно от отца и мачехи. Она занимается музыкальным творчеством под псевдонимом Died Baby. Недавно выпустила трек «Я хочу, наверно, пакетик наркоты».

Ее мать, Марина Малафеева, погибла в 2011 году. Последние девять лет воспитанием девочки занималась бабушка.

Как писал ранее «Ридус», в июне 2017 года в Петербурге сотрудники правоохранительных органов обнаружили на Корпусной улице подпольное казино, находившееся в помещении, которое сдавал в аренду бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев. Из этого «закрытого» игорного заведения, куда не допускались посторонние люди, были изъяты 24 игровых автомата, покерные столы и рулетка. Малафеев подтвердил, что сдавал это помещение в аренду, однако не знал о существовании на его территории подпольного казино

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