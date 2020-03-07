В Китае обрушилось здание гостиницы

В провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилось 6-этажное здание гостиницы.

Возможны жертвы, сообщает портал Sina.

По данным издания, ЧП произошло в 19:30 по местному времени (14:30 мск) в городе Цюаньчжоу. Отмечается также, что на первом этаже рухнувшего строения расположены магазины и кафе.

Прибывшие на место спасатели пытаются разобрать образовавшийся завал, под которым могут находиться более 40 человек. Уже удалось спасти 28 человек.

Как уточняет Sina, эта гостиница использовалась для временного размещения на карантин лиц, имевших тесный контакт с инфицированными коронавирусом.



В настоящее время устанавливаются причины обрушения.



В Сети опубликовано видео с места происшествия.