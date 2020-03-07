Военные поздравили россиянок с 8 Марта
- 07 марта 2020, 17:42
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Военнослужащие РФ поздравили россиянок с наступающим Международным женским днем.
Так, сотрудники ВАИ показали в честь женщин необычный «автомобильный вальс».
А военнослужащие Кантемировской танковой дивизии изобразили на плацу цифру «восемь», используя строевые приемы.
В Краснодаре курсанты высшего военного авиационного училища поздравили представительниц прекрасного пола флешмобом «Живые фигуры».
Воспитанники Нахимовского Военно-Морского Училища проехали на парусном буере вдоль борта легендарного крейсера «Аврора» по Петроградской набережной Санкт-Петербурга, вручая цветы прохожим женщинам и девушкам. А после они исполнили песню «Марш нахимовцев».
Еще военные из различных частей прочитали для женщин стихи о любви.
Войти через социальные сети: