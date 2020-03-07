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Военные поздравили россиянок с 8 Марта

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Военнослужащие РФ поздравили россиянок с наступающим Международным женским днем.

Так, сотрудники ВАИ показали в честь женщин необычный «автомобильный вальс».

А военнослужащие Кантемировской танковой дивизии изобразили на плацу цифру «восемь», используя строевые приемы.

В Краснодаре курсанты высшего военного авиационного училища поздравили представительниц прекрасного пола флешмобом «Живые фигуры».

Воспитанники Нахимовского Военно-Морского Училища проехали на парусном буере вдоль борта легендарного крейсера «Аврора» по Петроградской набережной Санкт-Петербурга, вручая цветы прохожим женщинам и девушкам. А после они исполнили песню «Марш нахимовцев».

Еще военные из различных частей прочитали для женщин стихи о любви.

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