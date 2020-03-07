Новый марсоход «Настойчивость» займется поиском органики на Красной планете

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснилось, что органические молекулы, найденные на Марсе, могут свидетельствовать о наличие жизни на планете много миллиардов лет назад.

Скорее всего, органические молекулы имеют биологическое происхождение, но это пока неизвестно. Подтвердить эти догадки сможет новый марсоход «Настойчивость», который отправится на Марс уже в июле 2020 года.

В рамках недавнего исследования ученые из Германии и США изучили уже известные молекулы, найденные на Марсе. Особое внимание специалисты уделили тиофену — углеводороду, который на Земле можно встретить в угле, нефти и даже в грибах.

На красной планете его нашли в грунте с помощью марсохода Curiosity несколько лет назад. По словам авторов, если специалист встретит тиофен на нашей планете, он не будет сомневаться в его биологическом происхождении, поэтому есть причины считать, что и на Марсе он имеет аналогичное происхождение.

Но есть и другие пути возникновения. Например, эта молекула могла возникнуть за счет восстановления сульфатов при температурах до 120 °C после падения метеорита. Тем не менее, сценарий, при котором марсианские тиофены были произведены бактериями, более простой и вероятный, — считают специалисты.

Если верить гипотезе, что миллиарды лет назад на Марсе были водоемы с жидкой водой, а атмосфера планеты была намного плотнее, то бактерии вполне могли развиваться в таких условиях.

Чтобы выяснить, имеет ли тиофен биологическое происхождение, ученым придется проанализировать состав изотопов углерода и серы, входящих в их состав. У единственного работающего марсохода Curiosity необходимого для этого оборудования нет, поэтому стоит ждать, пока «Настойчивость» доберется до Марса в феврале 2021 года.