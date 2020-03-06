Падение певицы в оркестровую яму во время выступления попало на видео
- 06 марта 2020, 19:20
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Выступая на губернаторском приеме в честь Международного женского дня, певица из Красноярска Анастасия Вишневская неожиданно упала со сцены в оркестровую яму прямо во время выступления.
Этот инцидент был запечатлен на видео.
На кадрах видно, как Вишневская падает, но при этом продолжает петь.
Как сообщает Telegram-канал «Борус», пролетев несколько метров и получив перелом стопы, артистка нашла в себе силы встать и допеть песню. По свидетельству зрителей, присутствовавших на концерте, она пела вживую.
«Я лежа на животе допевала песню», — рассказала Вишневская «Борусу».
Издание отмечает, что в видеозапись не вошел момент, когда после падения певицы оркестровую яму подняли и все смогли увидеть, что девушка стоит рядом с музыкантами и улыбается публике.
В результате же Вишневскую госпитализировали и сейчас готовят к экстренной операции.
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