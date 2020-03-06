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Падение певицы в оркестровую яму во время выступления попало на видео

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© Михаил Терещенко/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

Выступая на губернаторском приеме в честь Международного женского дня, певица из Красноярска Анастасия Вишневская неожиданно упала со сцены в оркестровую яму прямо во время выступления.

Этот инцидент был запечатлен на видео.

На кадрах видно, как Вишневская падает, но при этом продолжает петь.

Как сообщает Telegram-канал «Борус», пролетев несколько метров и получив перелом стопы, артистка нашла в себе силы встать и допеть песню. По свидетельству зрителей, присутствовавших на концерте, она пела вживую.

«Я лежа на животе допевала песню», — рассказала Вишневская «Борусу».

Издание отмечает, что в видеозапись не вошел момент, когда после падения певицы оркестровую яму подняли и все смогли увидеть, что девушка стоит рядом с музыкантами и улыбается публике.

В результате же Вишневскую госпитализировали и сейчас готовят к экстренной операции.

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