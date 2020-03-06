«Умные» перчатки переведут язык жестов в речь

Африканские специалисты из Кении представили свое новое устройство — «умные» перчатки, способные переводить язык жестов в аудио.

Слабослышащие люди смогут подсоединить перчатку к смартфону, чтобы их понимали те, кто не владеет языком жестов. Это устройство разрушит коммуникационные барьеры для слабослышащих, — рассказывают изобретатели.

Кенийские разработчики пояснили, что они занимались проектом несколько лет и специально сосредоточились на языке жестов, так как с его интерпретацией связаны сразу несколько проблем. На сегодняшний день существует большое количество вариаций этого языка, поэтому люди из разных стран часто не понимают друг друга.

«Умная» перчатка будет запрограммирована под разные языки, и ее можно будет перестроить под нужный тип жестов, объясняют ученые.

Перчатки, получившие название Sign-IO, могут переводить движения рук в речь, чтобы слабослышащие люди могли общаться даже с теми, кто не понимает языка жестов.



Перчатки Sign-IO оснащены датчиками, установленными на каждом из пяти пальцев, для определения его движений, в том числе степени изгиба пальца. Перчатки подключены через Bluetooth к приложению Android, которое использует функцию преобразования жестов в устную речь.



По заявлению разработчиков, перчатки эффективны в 93% случаев.