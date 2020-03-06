Названа польза оливкового масла для здоровья

Специалисты из Американской кардиологической ассоциации опубликовали исследование, в котором рассказали, что регулярное употребление оливкового масла снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе сердечного приступа.

Эта взаимосвязь особенно видна, когда люди убирают из рациона маргарин или майонез, переходя на оливковое масло, — пишут исследователи.

Согласно исследованию, всего половина столовой ложки оливкового масла в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15%, а риск ишемической болезни сердца — на 21%.

Предыдущие исследования связывали высокое потребление оливкового масла с лучшим состоянием сердечно-сосудистой системы, особенно в средиземноморских странах, где потребление оливкового масла намного выше, чем в Соединенных Штатах.



В новом исследовании, которое проводилось в период между 1990 и 2014 годами, анализировались медицинские карты 63 867 женщин и 35 512 мужчин. Отмечается, что на момент начала эксперимента все участники были здоровы.

Каждые четыре года они проходили опрос и рассказывали о своем рационе питания. Особое внимание уделялось маслу. Исследователи также использовали статистические модели для сравнения пользы оливкового масла с другими растительными маслами, такими как кукурузное, рапсовое, сафлоровое и соевое.