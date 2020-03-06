Названа польза оливкового масла для здоровья
- 06 марта 2020, 11:51
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Специалисты из Американской кардиологической ассоциации опубликовали исследование, в котором рассказали, что регулярное употребление оливкового масла снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе сердечного приступа.
Эта взаимосвязь особенно видна, когда люди убирают из рациона маргарин или майонез, переходя на оливковое масло, — пишут исследователи.
Согласно исследованию, всего половина столовой ложки оливкового масла в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15%, а риск ишемической болезни сердца — на 21%.
Предыдущие исследования связывали высокое потребление оливкового масла с лучшим состоянием сердечно-сосудистой системы, особенно в средиземноморских странах, где потребление оливкового масла намного выше, чем в Соединенных Штатах.
В новом исследовании, которое проводилось в период между 1990 и 2014 годами, анализировались медицинские карты 63 867 женщин и 35 512 мужчин. Отмечается, что на момент начала эксперимента все участники были здоровы.
Каждые четыре года они проходили опрос и рассказывали о своем рационе питания. Особое внимание уделялось маслу. Исследователи также использовали статистические модели для сравнения пользы оливкового масла с другими растительными маслами, такими как кукурузное, рапсовое, сафлоровое и соевое.
Мы выяснили, что, хотя оливковое масло было лучше, чем большинство животных жиров и маргарина, оно не слишком превосходило по качеству другие растительные масла. Это означает, что замена любого типа животного жира растительными маслами, включая оливковое масло, может быть хорошей стратегией для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы, — заключили ученые.
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