Семерых россиян с Diamond Princess выписали из больницы Владивостока

Семь граждан России, которые прибыли во Владивосток с круизного лайнера Diamond Princess, выписались из инфекционного отделения краевой клинической больницы. Они отбыли срок карантина по COVID-2019. Болезнь ни у кого не нашли.

По данным регионального министерства здравоохранения, у прибывших 22 и 23 февраля сразу взяли анализы на наличие коронавируса. Первичные результаты оказались отрицательными. 29 февраля из Японии прилетела семейная пара, которую также отправили на карантин и обследование. 5 марта стало известно, что все девять пассажиров злополучного лайнера здоровы.

«В пятницу семь человек выписали из больницы, они уже разъезжаются по домам, еще двух человек, которые прибыли 29 февраля, пока оставят на карантине», — цитирует РИА Новости слова источника в министерстве.

Лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы 20 января, однако 3 февраля его вернули в порт из-за пассажира, который сошел с судна в Гонконге. У него нашли коронавирус. Японские власти заперли 3711 человек на судне на две недели.

Из 2666 пассажиров и 1045 членов команды заболели 706 человек, шестеро погибли. Карантин закончился1 марта.