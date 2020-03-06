Вильфанд : предсказать «малиновое лето» нельзя без связи с космосом

В России любой человек может предсказывать погоду, но достоверность долгосрочных прогнозов довольно низкая. Обычно они сбываются с вероятностью в 50%. А уж пообещать в марте всей стране «малиновое лето», можно только имея персональную связь с космосом или эзотерические данные. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд таким образом раскритиковал оценку предстоящего летнего сезона, сделанную центром погоды «Фобос».

«Малиновое и малиновое, но что-то же еще должно быть? Это все общие слова. В таких формулировках от Гидрометцентра вы точно не услышите прогноз погоды. Так, топнув ногой, сказать, что лето будет прекрасным, нам не удастся. Для этого нужно, наверно, видение какое-то особое иметь или быть связанным с космическими силами, обладать эзотерической информацией. У нас вот хожу по этажу и вижу — нет таких людей. Не везет Гидрометцентру», — сказал Вильфанд «Газете.Ru».

С точки зрения Вильфанда, прогноз, который дал центр «Фобос», не имеет под собой никаких научных данных, поэтому его даже обсуждать не имеет смысла.

«В нашей стране каждый человек имеет возможность высказать свою позицию по погоде. Но автор методики должен на что-то ссылаться, какие-либо конкретные цифры, хотя бы объяснять методологию прогнозирования, прежде чем заявлять, что погода будет „классной“. Тогда действительно можно было бы что-то обсуждать», — подчеркнул он.

Вильфанд подчеркнул, что долгосрочные предсказания погоды оправдываются лишь на 50%, не более. Все остальное он назвал «простым шумом». Прогноз на апрель-сентябрь 2020 года Гидрометцентр обнародует, но ближе к концу марта. При этом синоптики сразу предупреждают, что вероятность его — не выше 65%.

«При этом в обязательном порядке укажем, что все еще может измениться. Заранее известно, что около 35% составляет вероятность ошибки», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал предстоящее лето «малиновым» из-за «окраса прогностических температурных карт».