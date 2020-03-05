ЕС на экстренном заседании обсудит улучшение отношений с Россией

Страны Евросоюза по многим причинам нуждаются в улучшении отношений с Россией и Турцией. Этот важный вопрос будет обсуждаться на экстренном заседании министров иностранных дел 27 государств ЕС 6 марта, заявил верховный представитель организации по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Турция и Россия — в нашей повестке. Наши отношения с ними сложные, конечно, но мы должны улучшить их по многим соображениям», — цитирует ТАСС слова Борреля на пресс-конференции по итогам первого дня неформальной встречи Совета ЕС в Загребе.

Боррель напомнил, что с момента воссоединения Крыма с Россией в Евросоюзе действует «стратегия по РФ с 5 пунктами, которые до сих хорошо работают». Однако ЕС нуждается в усилении взаимодействия с Москвой по многим вопросам. К ним относятся изменение климата, ситуация в Сирии и Ливии, а также «важная роль РФ в вопросах, которые напрямую касаются безопасности Евросоюза».

При этом на министр иностранных дел Польши на конференции по безопасности в Мюнхене назвал Россию угрозой Евросоюзу.