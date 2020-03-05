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Вид северных оленей может исчезнуть к 2030 году

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

Ученые из Института лесных технологий рассказали, что популяция дикого северного оленя в течение 10 лет может полностью исчезнуть из Красноярского края. На сегодняшний день в этом регионе обитает около 480 тысяч диких северных оленей, но из-за браконьеров их число резко сокращается с каждым годом.

Если мы не усилим охрану этих животных, их популяция может исчезнуть уже к 2030 году, — считают зоозащитники.

Красноярский край считается главным домом для северных оленей. Там обитает почти половина всего вида на территории России.

Местные жители, к сожалению, несмотря на запрет охоты, продолжают убивать этот вид, который уже находится под угрозой вымирания. Помимо браконьеров, глобальное потепление также влияет на истребление оленей.

У нас уже есть примеры практически исчезнувших популяций, среди которых — яно-индигирская популяция на северо-востоке Якутии, Тарейская на западе Красноярского края. С глобальным потеплением мы сделать ничего не можем, но защитить животных от браконьеров в наших силах, рассказывает директор ИЛТ имени Решетнева Сергей Верховец.
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