Вид северных оленей может исчезнуть к 2030 году

Ученые из Института лесных технологий рассказали, что популяция дикого северного оленя в течение 10 лет может полностью исчезнуть из Красноярского края. На сегодняшний день в этом регионе обитает около 480 тысяч диких северных оленей, но из-за браконьеров их число резко сокращается с каждым годом.

Если мы не усилим охрану этих животных, их популяция может исчезнуть уже к 2030 году, — считают зоозащитники.

Красноярский край считается главным домом для северных оленей. Там обитает почти половина всего вида на территории России.

Местные жители, к сожалению, несмотря на запрет охоты, продолжают убивать этот вид, который уже находится под угрозой вымирания. Помимо браконьеров, глобальное потепление также влияет на истребление оленей.