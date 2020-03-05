В России изменят систему оплаты больничных

Россию ждет радикальное изменение системы оплаты больничных листов, а также очередных и декретных отпусков. Реформа предусматривает с 2021 года компенсацию этих выплат за счет Фонда социального страхования (ФСС), а не работодателя. Соответствующий проект закона готовит Минтруда РФ.

В министерстве уверяют, что изменения гарантируют гражданам получение всех страховых выплат и поспособствуют повышению качества обслуживания. Кроме того, в результате внесения изменений в законодательство работники получат ряд преимуществ.

«Например, у работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Также плюс в том, что трудящийся, получая деньги на больничный непосредственно из кассы ФСС, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в Фонд социального страхования», — цитирует газета «Известия» слова первого заместителя председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева.

Недавно в Минздраве рассказали, в каких отраслях работают самые больные люди.