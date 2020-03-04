Загадочная дыра на Марсе может скрывать признаки жизни на планете

Астрономы NASA опубликовали информацию о том, что странная дыра на Марсе, обнаруженная еще в 2011 году, может скрывать в себе признаки ранней жизни на планете.

Отверстие обнаружили с помощью High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) — камеры, установленной на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter для изучения Марса.

Известно, что дыра находится на склоне марсианского вулкана Гора Павлина. Это давно потухший вулкан, расположенный в провинции Фарсида рядом с марсианским экватором.

Долгое время исследования этого отверстия не проводились, но недавно у ученых снова возник интерес к этой интересной находке. Предполагается, что это может быть вход в подземную пещеру, частично освещенную справа на изображении.

Красной точкой отмечена Гора Павлина

Анализ местности показал, что дыра имеет ширину около 35 метров, в то время как внутренний теневой угол показывает, что пещера может быть глубиной до 20 метров.

Такие отверстия на других планетах представляют для нас особый интерес, поскольку их внутренние пещеры защищены от суровой поверхности Марса. Это говорит о том, что там могут быть следы прежней жизни на Красной планете, — считают ученые.

Таким образом, эти ямы являются главными целями для будущих космических кораблей, роботов и марсоходов.

Напомним, что планетоход миссии «Марс-2020», запуск которой намечен на 17 июля, попытается обнаружить наличие полезных ископаемых: они могут свидетельствовать о какой-либо жизни на Красной планете.

Если все пойдет по плану, ровер присоединится к марсоходу Curiosity, а также попытается запустить первый марсианский вертолет, который сделает панорамную съемку местности.