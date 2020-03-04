Через сколько дней появятся симптомы, если вы больны коронавирусом

Китайские врачи опубликовали обновленную информацию, согласно которой инкубационный период коронавируса в среднем все же составляет 14 дней. Данные были получены на основе статистики по заболевшим в Ухане, а также благодаря изучению родственных вирусов MERS-CoV и SARS-CoV.

Напомним, что SARS-CoV вызвал вспышку тяжелого респираторного заболевания в 2002 году, а MERS-CoV появился в 2012 году.



Первые симптомы, как правило, начинают проявляться на пятый день после заражения. У людей поднимается температура, возникает сухой кашель, могут быть боли в груди. Это главные симптомы, которые должны вас насторожить, — считают медики.

Пока не ясно, являются ли люди, инфицированные китайским коронавирусом, заразными в течение инкубационного периода. Также не понятно, как много людей были заражены вирусом, но переболели им без выраженных симптомов.

На основе данных китайских специалистов бессимптомные случаи редки, однако они встречаются. Например, на круизном корабле 392 из 705 случаев были бессимптомными.

Люди могут заразиться COVID-19 от других заболевших людей. Болезнь может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, когда человек кашляет или выдыхает. Вот почему важно не приближаться к больному человеку менее чем на метр.



Исследования, проведенные на сегодняшний день, показывают, что вирус в основном передается при контакте со слизистыми, а не через воздух.

