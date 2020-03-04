Германия прольет свет на судьбу военнопленных СССР

Судьба многих советских солдат, офицеров и мирных жителей, попавших в немецкие лагеря во время Второй мировой войны, может проясниться в ближайшее время. Власти Германии собираются в апреле передать России данные о нескольких сотнях тысяч погибших, заявил посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр на вечере, посвященном памяти военнопленных. Мероприятие прошло накануне в резиденции немецкого посланника в Москве.

Договоренность о передаче и использовании данных о советских военнопленных и интернированных была достигнута осенью 2019 года на встрече министров иностранных дел ФРГ и России в Берлине.

«Мы надеемся, что в апреле тысячи блоков данных будут переданы российской стороне. Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях. И это внесет свой вклад в прояснение судеб этих людей и также внесет вклад в примирение», — цитирует РИА Новости слова посла ФРГ.

Количество советских военнопленных, оказавшихся в немецком плену, до сих пор остается предметом дискуссий в историографии двух стран. Согласно официальным данным немецкого командования, речь идет о 5 270 000 человек. По данным Генерального штаба Вооруженных сил РФ, потери пленными в Великой Отечественной войне составили 4 559 000 человек.

Советские военнопленные массово гибли в немецких лагерях. Особенно в местах содержания в первое время после пленения. Смерть наступала от истощения из-за скудного питания и инфекций. Пленным не оказывали никакой медицинской помощи. Также солдат и офицеров Красной армии целенаправленно уничтожали. Только на территории Польши, по данным местных органов власти, похоронено 883 485 советских военнослужащих, погибших в нацистских лагерях.

Немецкое командование скрывало информацию о страшной судьбе советских военнопленных в ходе войны. Напротив, нацистские агитаторы использовали любую возможность, чтобы склонить бойцов Красной армии к сдаче в плен. Врали они и о старшем сыне Иосифа Сталина — Якове Джугашвили, погибшем в лагере Заксенхаузен в апреле 1943 года.

