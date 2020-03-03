найти ×
   
  • USD +0.12
    66.44
  • EUR +0.52
    73.94
СохранитьСохранено0
×

-10806

Ялтинский форум отменили из-за коронавируса

Small 8114518f41
  • , собственный корреспондент «Ридуса» в Севастополе

Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок.

«Вчера согласовал этот вопрос с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, — пишет глава Крыма Сергей Аксенов. — Причина переноса форума — распространение коронавируса в мире. Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус. Приносим извинения всем постоянным участникам форума и тем, кому уже были направлены приглашения».

О новой дате пока ничего не известно. «Посмотрим, как будет развиваться ситуация. О конкретных сроках проведения форума мы обязательно проинформируем участников и общественность», — резюмировал Аксенов.

Вообще отмены всевозможных запланированных мероприятий происходят по всему миру. В частности, совсем недавно отменили Неделю высокой моды в Японии.

За минувшие сутки на территории материкового Китая зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Таким образом, количество выявленных с декабря прошлого года случаев заражения составило 80 151.

Как сообщает РБК, власти КНР зарегистрировали 31 смертельный случай (все — в провинции Хубэй, где началось распространение инфекции), число жертв достигло 2943. Количество тех, кого вылечили и выписали из больниц, выросло до 47 204, из них 2742 — за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остаются более 40,6 тысячи человек, которые близко контактировали с заболевшими.

На территориях вне материкового Китая зафиксирован 151 подтвержденный случай заболевания: 100 в Гонконге (два человека умерли), 41 на Тайване (один умер) и десять в Макао

Как следует из данных SCMP, общее число зараженных во всем мире составило 90 370. Больше всего случаев заболевания выявлено в Китае, следом идет Южная Корея (4335), затем Италия (2036) и Иран (1501). Всего, как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус распространился в 64 странах.

По подсчетам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, коронавирусом заражены 2199 жителей Евросоюза. При этом ведомство отметило, что эта оценка неточная из-за наличия непредсказуемых факторов. Число случаев заражения COVID-19 растет, когда не удается установить цепочку передачи инфекции, при этом увеличивается вероятность ее завоза из других регионов мира.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Как подготовиться к приходу коронавируса
208629читать позжечитаю позже
Кино
Обзор фильма «Соник в кино»: гость из 16-битного прошлого
848772читать позжечитаю позже

главное


Экология
Общество
Компания из США поделилась опытом «компостирования» трупов

Услуги «экологически чистого» захоронения покойников начнут оказывать через год.

108873читать позжечитаю позже

Технологии
Alphabet отказался от проекта «энергетического змея» Makani19 февраля

Разрекламированное детище лаборатории Google X признано бесперспективным.

4017572читать позжечитаю позже