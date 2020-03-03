Учительницу московской школы уволят за скандал с кварцевой лампой
- 03 марта 2020, 12:03
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Учительница московской школы № 1415 будет уволена за то, что накануне не выключила в классе кварцевую лампу, из-за чего дети получили ожоги глаз. Об этом сообщили в департаменте образования Москвы.
Как ранее писал «Ридус», вечером 2 марта 25 первоклассников из школы № 1415 в районе Останкино обратились к офтальмологу с жалобами на боль в глазах. Всем им диагностировали термический ожог роговицы. Оказав школьникам необходимую помощь, медики отпустили их домой.
Позже выяснилось, что первоклассники получили повреждения глаз, поскольку кто-то из учителей не выключил кварцевую лампу для антибактериальной обработки класса.
Авторы Telegram-канала Life Shot утверждают, что учительница включила лампу, пока дети были в столовой, и не вспоминала о том, что она все еще работает, до конца учебного дня.
В то же время директор школы № 1415 Александр Лебединец заявил в интервью «Ридусу», что в учебном заведении кварцевых ламп нет.
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