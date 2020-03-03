Подсчитана экономия бюджета РФ от пенсионной реформы

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, являвшийся главным сторонником пенсионной реформы в России, считал, что она к 2024 году даст бюджету около одного триллиона рублей экономии. Правда, тогда речь шла о повышении возраста выхода на пенсию для женщин до 63 лет. В итоге его скорректировали до 60. Какими итогами может похвастаться реформа сейчас, решили подсчитать специалисты Национального рейтингового агентства (НРА). Результаты их работы публикует газета «Известия».

Выяснилось, что бюджет России получил эффект от повышения пенсионного возраста на год раньше прогнозов экспертов. На выплатах пенсионерам в 2019 году сэкономили 21,5 миллиарда рублей. Эти деньги не пришлось потратить на страховую пенсию по старости, положенную по старым правилам 401,3 тысячи человек. Эксперты же считали, что результаты придут только в 2020 году, и оценивали их примерно в девять миллиардов рублей.

Расчеты агентства учитывали среднюю величину пенсии в 15,5 тысячи рублей и период средневзвешенной выплаты 3,5 месяца.

По самой осторожной оценке в 500 миллионов человек, не ставших пенсионерами, и с периодом в шесть месяцев, в 2020 году эффект от пенсионной реформы будет еще выше — 48 миллиардов рублей.

Интересно, что примерно столько же в государственном бюджете на 2020 год планируется выделить на подпрограмму «Информационное государство», которую выполняет Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Речь идет о 48,2 миллиарда рублей.

Тем временем президент Владимир Путин предложил закрепить в 75-й статье Конституции положение, согласно которому индексация пенсий в России осуществляется «не реже одного раза в год».