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Пихлер назвал дело о допинге Зайцевой «политической борьбой с Россией»

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© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Обвинения российских биатлонисток в употреблении допинга являются частью общего плана политической борьбы с Россией. Об этом заявил немецкий тренер Вольфганг Пихлер, работавший со сборной РФ с 2011 по 2014 год.

Пихлер уверен, что Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина, чья апелляция сейчас рассматривается в Спортивном арбитражном суде (CAS), ни в чем не виновны. Во время слушаний тренер назвал лжецом бывшего директора московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA Григория Родченкова, на показаниях которого во многом базируются обвинения против российских спортсменок.

«Им важно бороться за правду, поскольку, считаю, что все это — большая борьба с Россией. В этом замешано много политики», — цитирует ТАСС слова Пихлера после первого дня рассмотрения дела в CAS.

Слушания продлятся два дня. В конце 2017 года Зайцеву, Романову и Вилухину пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах. Их результаты на Играх в Сочи были аннулированы. На том спортивном празднике россиянки выиграли серебряные медали в эстафете. Кроме того, Вилухина завоевала «серебро» в спринте.

Российские спортсменки оспорили санкции Международного олимпийского комитета более двух лет назад. Они на считают себя виновными в нарушении антидопинговых правил на сочинской Олимпиаде 2014 года.

Тем временем адвокат российских биатлонисток в ходе слушаний в CAS заявил, что подписи на всех письменных показаниях Григория Родченкова, которые ранее представил МОК, являются подделкой.

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