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Петербургские ученые разработали аппарат по удалению раковых клеток

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Санкт-Петербурге группа ученых и медиков разработала аппарат, с помощью которого можно точечно удалять раковые клетки.

В ходе такой операции используются малые дозы рентгеновского излучения, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ.

«Через небольшой разрез на теле пациента хирург сможет совместить удаление злокачественной опухоли с лучевой терапией окружающих тканей с применением мягкого рентгеновского излучения», — приводит сообщение ТАСС.

Как отметил главный торакальный хирург Санкт-Петербурга Вадим Пищик, хирург сможет визуально проконтролировать облучение, проведенное непосредственно во время операции. «Кроме того, не будет упущено время после операции, в течение которого потенциальные опухолевые клетки могли бы закрепиться на здоровых тканях», — цитирует его агентство.

Данное устройство имеет зонд, который внедряется в тело человека в процессе операции и точечно убивает вредные клетки, пояснил заместитель генерального директора ПАО «Светлана» по научно-техническому развитию Валерий Клевцов.

В настоящее время создан прототип прибора. После всех испытаний и сертификации медики смогут использовать его уже через два года.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова высоко оценила эту разработку.

Ранее сообщалось, что канадские ученые разработали «сверхчеловеческие» клетки крови для борьбы с раком.

«Ридус» также рассказал о новом методе лучевой терапии, который может побороть опухоль быстрее чем за секунду.

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