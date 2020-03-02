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Глава МВД Германии отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса

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© youtube.com

© youtube.com

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер не захотел пожимать руку канцлеру страны Ангеле Меркель, опасаясь заразиться коронавирусом, сообщает Bild.

На встрече с представителями объединений мигрантов в Берлине Меркель протянула Зеехоферу руку в знак приветствия, однако глава МВД не ответил ей рукопожатием.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что Меркель с юмором отреагировала на вызывающий поступок министра. Своим жестом и улыбкой она дала понять Зеехоферу, что не обиделась на его отказ. После этого оба рассмеялись.

Как сообщает издание, Зеехофер недавно решил отказаться от рукопожатий из-за опасений на фоне ситуации с коронавирусом в Германии, где этой инфекцией уже заразились 150 человек. Первый случай заражения был зафиксирован и в Берлине.

Комментируя произошедшее, пользователи Сети напомнили, что в свое время президент Дональд Трамп не пожал руку Меркель, а та в свою очередь отказала в рукопожатии тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко на саммите Украина-ЕС. 

Кроме того, в сентябре 2018 года на неформальной встрече лидеров стран Евросоюза в Зальцбурге канцлер Германии не стала пожимать руку британскому премьер-министру Терезе Мэй.

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