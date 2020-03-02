Терапевт назвал заболевания, о которых говорит частая зевота

Постоянная слабость и сонливость у пенсионеров могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в организме, выяснили ученые из Американской академии неврологии.

Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Валерьевич Лишин рассказал «Ридусу», о каких заболеваниях говорят эти симптомы.

Частая сонливость может говорить о ряде заболеваний почти всех систем организма: сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной, нервной и многих других. Это может быть признаком болезни сердца и даже онкологии, однако нужно рассматривать каждый случай отдельно. Также обратите внимание на частоту зевания. Дело в том, что частая зевота (больше 20—25 раз в сутки. — Прим. „Ридуса“) не всегда возникает из-за рефлекса, скуки или естественных биологических процессов. В некоторых случаях она является симптомом опасных заболеваний, поэтому если заметили, что часто зеваете, то обязательно обратитесь к специалисту. Это касается не только пенсионеров, а людей всех возрастов, — прокомментировал «Ридусу» терапевт Лишин.

Согласно исследованию американских ученых, чрезмерная сонливость в дневное время у пожилых людей часто связана с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабетом.

В ходе исследования специалисты опросили 10 930 человек старше 65 лет на предмет хронической усталости и сонливости. В опросе 24% людей рассказали о чрезмерной сонливости, при чем 41% из них пояснили, что сонливость была хронической проблемой.

Проанализировав медицинские карты пенсионеров, ученые выяснили, что риск развития диабета или высокого кровяного давления был в 2,3 раза выше у тех, кто постоянно чувствовал сонливость. У них также было в два раза больше шансов заболеть раком.

Также у людей, вошедших в эти 24%, был на 6,2% выше риск развития диабета в следующие 2—3 года.