Терапевт назвал заболевания, о которых говорит частая зевота
- 02 марта 2020, 13:15
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Постоянная слабость и сонливость у пенсионеров могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в организме, выяснили ученые из Американской академии неврологии.
Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Валерьевич Лишин рассказал «Ридусу», о каких заболеваниях говорят эти симптомы.
Частая сонливость может говорить о ряде заболеваний почти всех систем организма: сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной, нервной и многих других. Это может быть признаком болезни сердца и даже онкологии, однако нужно рассматривать каждый случай отдельно. Также обратите внимание на частоту зевания. Дело в том, что частая зевота (больше 20—25 раз в сутки. — Прим. „Ридуса“) не всегда возникает из-за рефлекса, скуки или естественных биологических процессов. В некоторых случаях она является симптомом опасных заболеваний, поэтому если заметили, что часто зеваете, то обязательно обратитесь к специалисту. Это касается не только пенсионеров, а людей всех возрастов, — прокомментировал «Ридусу» терапевт Лишин.
Согласно исследованию американских ученых, чрезмерная сонливость в дневное время у пожилых людей часто связана с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабетом.
В ходе исследования специалисты опросили 10 930 человек старше 65 лет на предмет хронической усталости и сонливости. В опросе 24% людей рассказали о чрезмерной сонливости, при чем 41% из них пояснили, что сонливость была хронической проблемой.
Проанализировав медицинские карты пенсионеров, ученые выяснили, что риск развития диабета или высокого кровяного давления был в 2,3 раза выше у тех, кто постоянно чувствовал сонливость. У них также было в два раза больше шансов заболеть раком.
Также у людей, вошедших в эти 24%, был на 6,2% выше риск развития диабета в следующие 2—3 года.
Если мы говорим о разовой усталости и сонливости, когда они длятся максимум 2—3 дня, то переживать не стоит. Это, скорее всего, последствия недосыпа, стресса и просто накопленная усталость. Но если пенсионер жалуется на ухудшение состояния в течение недели и побольше, то это повод обратиться к лечащему терапевту. Как минимум сдать общий анализ крови, проверить, нет ли дефицитного состояния железа, сделать ЭКГ, — советует врач Виктор Лишин.
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