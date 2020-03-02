Из-за таяния ледников в Антарктиде найден новый остров

Полярные исследователи из проекта Thwaites Offshore Research (THOR) опубликовали статью, в которой рассказали, что из-за глобального потепления Антарктида продолжает таять.

Повышение температуры ведет к разрушению ледяного покрова, под которым ученые недавно обнаружили новый остров, который сотни лет скрывался подо льдом.

Ученые пояснили, что, по последним оценкам ООН, глобальное потепление нагрело нашу планету примерно на 0,2 °C выше, чем в 2011—2015 годах. Если сравнить по обледенению площадь Земли сейчас с показаниями 40-летней давности, то можно заметить, что количество морского льда сокращается со скоростью около 12% за десять лет.



Самый быстрый темп таяния наблюдался в период с 2015 по 2019 год, поэтому говорить о том, что глобального потепления не существует, не приходится.

В рамках последнего масштабного исследования был изучен ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, который на сегодняшний день является одним из самых главных претендентов на разрушение. Из-за больших размеров он представляет угрозу для Мирового океана.

В ходе исследования территории мы заметили ранее неизвестный остров, чей размер оценивается в 634 000 квадратных футов. Это почти Виндзорский замок в Великобритании, — говорят полярники.

Новому острову дали название Сиф, и недавно ученые впервые побывали на нем. Отмечается, что это гранитный остров, который постепенно освобождается от ледяного покрытия. Ученые шутят, что они не являются первооткрывателями острова, так как на суше были замечены тюлени.