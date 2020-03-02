Лекарство от страха: что важно знать о COVID-19

Коронавирус нового типа появился в Китае несколько месяцев назад. С тех пор он сам и страх перед ним стремительно распространяются по всему миру. При этом паника бежит впереди. Да, пока нет вакцины от новой напасти, но есть прививка от ужаса. Это — факты. О них рассказал главный медицинский эксперт CBS News Джонатан Дэвид Лапук.

Что такое коронавирус

Новый тип коронавируса вызывает респираторное заболевание под названием COVID-19. Симптомы включают жар, кашель и одышку. Большинство случаев — примерно восемь из десяти — являются легкими. Более серьезные случаи могут привести к повреждению легких.

Как распространяется

Считается, что коронавирус распространяется главным образом через тесный контакт человека с человеком. Инфицированный кашляет или чихает, отправляя в воздух капли, содержащие вирус. Кто-то поблизости — скажем, на расстоянии около пары метров — дышит этими каплями и может заразиться.

Вирус также способен распространяться через прикосновение. Вы касаетесь объекта, на котором есть зловредные бактерии, затем трогаете свой рот, нос или глаз и заболеваете. Надо чаще мыть руки.

Смертность

Сейчас ученые стараются понять, как долго коронавирус способен выживать на различных поверхностях, и существуют ли другие способы распространения.

Около двух дней назад исследование около 1100 пациентов с COVID-19 в Китае показало смертность в 1,4%. Это означает, что из каждой тысячи инфицированных людей умрут примерно 14. Смертность от обычного гриппа составляет около одного на тысячу человек.

Однако некоторые ученые считают, что реальная смертность от коронавируса может быть ниже и, фактически, ближе к обычному гриппу. Это обусловлено вероятным существованием большого числа случаев, о которых мы не знаем вовсе из-за их легкости или отсутствия симптомов.

Также известно, что люди старшего возраста или имеющие другие заболевания, такие как диабет или болезни легких, по-видимому, подвержены большему риску заболеть COVID-19. При этом похоже, что дети почему-то страдают меньше остальных.

Диагностика

Пока медикам не хватает комплектов для тестирования на коронавирус. Когда ситуация с ними изменится, мы получим более представление о распространении болезни. Также медики смогут проверить сообщества на наличие активной инфекции и ее следов в прошлом.

Есть ли вакцина?

Вакцины разрабатываются с рекордной скоростью. Некоторые из них пустят в клинические испытания в ближайшие недели. Однако потребуется время, чтобы подтвердить их безопасность и способность защищать от коронавируса. Поэтому они не станут широко доступными еще как минимум год. Антивирусные препараты и другие методы лечения также изучаются. Но на данный момент основное лечение остается поддерживающим, включая искусственную вентиляцию в случаях серьезного повреждения легких.

Как защититься

Прежде всего врачи рекомендуют сделать прививку от гриппа. Обычный штамм может имитировать коронавирус и заставлять вас думать, что у вас уже COVID-19, хотя это не так.

Стоит вспомнить советы мамы в детстве. Мойте руки, включая кончики пальцев, в течение 20 секунд и держите их подальше от лица. Кашляйте в сгиб руки, а не в ладонь или, что хуже всего, в воздух.

Не выходите на улицу, если заболели. Вы не делаете начальству одолжение, если перезаразите всех коллег на работе.

Будьте в курсе ситуации, читайте новости, особенно официальные. Прислушайтесь к советам о маршрутах путешествий.

Маски для лица

Медицинские маски могут обеспечить частичную защиту, улавливая капли, которые содержат вирус. Однако он настолько мал, что может проходить сквозь волокна. Если вы заболели, маска, возможно, слегка защитит ваших соседей. Но врачи не рекомендует ее для повседневного использования.

Чего ожидать в будущем

Поскольку это новый тип коронавируса, предсказать ситуацию очень сложно. Респираторные заболевания часто любят холодный, сухой воздух и могут угасать при более теплой и влажной погоде. Но врачи не знают этого наверняка, поэтому могут последовать новые волны инфекции. Сейчас нет способа понять, как долго COVID-19 останется проблемой для человечества.

Ясно одно: человечество определенно ждут новые вспышки вируса другого типа. COVID-19 — всего лишь самый свежий пример смертельной вирусной болезни. Важно изучить, почему это происходит. Например, сокращение числа лесов в Азии может приводить к увеличению числа контактов между людьми и летучими мышами — переносчиками атипичной пневмонии или COVID-19. И мы должны глобально думать о том, как предотвратить будущие вспышки.