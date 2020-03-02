Украина продолжит оказывать «решительную поддержку» Афганистану

Украинские военнослужащие продолжат и дальше оказывать помощь афганскому народу, пока того требует ситуация. Украина останется участником операции НАТО «Решительная поддержка», заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

«Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО. Мы поддерживаем восстановление мира и стабильности в Афганистане через участие в операции НАТО „Решительная поддержка“, пока афганский народ нуждается в помощи», — написал министр в Twitter.

Заявление Пристайко прозвучало на фоне заключения мира между Соединенными Штатами и запрещенной в России афганской группировкой «Талибан»*. Соглашение было подписано 29 февраля в Дохе. Договор должен стать началом мирного урегулирования конфликта, полыхающего в стране почти два десятка лет.



При подписании соглашения присутствовали представители около 30 стран. В их числе был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Теперь США и партнеры по коалиции должны в течение 14 месяцев вывести войска из Афганистана при условии соблюдения талибами договоренностей.

* запрещенная в России террористическая организация