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Двух геев-блогеров избили в Москве

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© Instagram

© Instagram

Два популярных Instagram-блогера Андрей Петров и Дмитрий Городецкий попали в больницу. Молодых людей крепко побили, оставив им на память множество синяков и шишек. О подробностях инцидента «инфлюенсеры» пообещали рассказать позднее.

«Сегодня я проснулся только с одной мыслью… хоть бы мне это приснилось… но этот кошмар действительно произошел со мной этой ночью и такого „хайпа“ я не пожелал бы никому!», — цитирует сайт РЕН ТВ слова Городецкого.

Оба блогера известны своей нестандартной сексуальной ориентацией. В Instagram они публикуют свои фотографии и видеоролики в женской одежде с маникюром и макияжем. У Городецкого 49 тысяч подписчиков, у Петрова — побольше: около 880 тысяч.

Недавно ЛГБТ-активисты выступили против появления в Конституции РФ пункта о семье как союзе между мужчиной и женщиной. Они назвали такую поправку «возмутительной», поскольку она способна «окончательно поставить крест на том, что в России когда-нибудь разрешат гей-браки».

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