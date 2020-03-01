Стоимость отопления в России намерены пересмотреть из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России послужила поводом для пересмотра стоимости отопления.

Как рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ, на снижение тарифов могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.

«В случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика», — пояснили изданию в Минстрое.

В ведомстве также добавили, что ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны вовремя корректировать параметры теплоносителя.

Как сообщил газете заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, в столице сумма экономии в определенные месяцы может составить 200 рублей. Он пояснил, что из-за аномально теплой зимы было израсходовано примерно на 20% меньше тепла и газа, чем обычно.



В свою очередь эксперт в области ЖКХ Ольга Перминова считает, что экономия только по одному дому за год может достигать от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. В связи с этим она убеждена, что перерасчет необходим.

Ранее постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, как правильно пожаловаться в государственную жилищную инспекцию на неоправданное завышение платы за отопление. Она также высказала свое мнение относительно возможного снижения тарифов за отопление в России из-за теплой зимы. По ее словам, у собственников жилья есть право инициировать собрание и обсудить или изменить существующий жилищный платеж.