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Tesla построит крупнейшее хранилище энергии в Калифорнии

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Tesla

© Tesla

Представители компании Tesla опубликовали информацию, согласно которой, они собираются построить крупнейшее в мире хранилище энергии мощностью 1200 МВт*ч.

Планируется, что установка будет построена в Калифорнии, в округе Монтерей, и превзойдет в 10 раз по своей мощности другой подобный проект Tesla — Hornsdale в Южной Австралии.

Очень символично, что наше энергетическое хранилище будет построено на месте старой газовой электростанции. Установка позволит накапливать энергию солнца и ветра. Такие хранилища будут обеспечивать энергией предприятия в пасмурные дни, когда стандартные солнечные панели не смогут вырабатывать достаточное количество энергии, — говорят разработчики.

Проект уже получил единогласное одобрение Комиссии по планированию округа Монтерей.

В компании пояснили, что сейчас газовая электростанция постепенно выходит из строя. Конечно, когда-то она обеспечивала энергией огромную территорию, однако, со временем ее мощность сильно сократилась, и сейчас получается вырабатывать всего около 10% от прежних объемов энергии.

В ближайшем будущем Tesla планирует разметить в хранилище 449 аккумуляторов Megapack суммарной мощностью 1200 МВт*ч. Для сравнения: предыдущее хранилище Tesla Hornsdale обладает мощностью 129 МВт*ч.

Планируется, что работы по устройству хранилища начнутся уже в следующем месяце, а в эксплуатацию система будет введена к концу года.

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