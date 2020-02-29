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В центре Дубая построят архитектурный «оазис»

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Symbiotic Towers

© Symbiotic Towers

Команда архитекторов из компании Amorphoustudio рассказали о своем новом проекте Symbiotic Towers — многофункциональном комплексе, который будет построен в Дубае.

Мы стремились свести к минимуму воздействие палящего солнца и обеспечить комфортную затененную среду внутри комплекса. Это будет еще один оазис в пустыне, — говорят архитекторы.

За основу проекта был взят узор под названием паттерн Вороного, представляющий собой россыпь выпуклых многоугольников. Такой узор часто встречается в природе, поэтому разработчики решили, что здание в таком стиле будет смотреться очень органично.

Благодаря современным технологиям ученые смогли совместить в комплексе не только архитектуру, но и природную среду.

Гигантский комплекс небоскребов Symbiotic Towers включает в себя три башни: жилую, гостиничную и офисную, которые соединены двухуровневым подиумом, выступающим пешеходной торговой площадкой.

Согласно описанию, на первом уровне расположится тот самый оазис: искусственный пруд, сад, деревья. В этом месте люди могут отдохнуть в жаркий полдень под тенью растений. Это особенно актуально, так как летом температура воздуха в Дубаи поднимается до плюс 50 °C.

Сообщается, что этим уровнем смогут пользоваться все местные, а не только жители комплекса.

На втором и третьем уровне будет находиться торговый центр. Все уровни объединены между собой пандусами, которые также декорированы зеленью и деревьями.

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