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На дне рождения блогера в московской бане погибли два человека

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Во время празднования 29-летия блогера Екатерины Диденко, которая называет себя «аптечным РЕВИЗОРРО», произошло ЧП.

Несколько человек отравились химикатами в банном комплексе «Девятый вал» на юге Москвы, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, муж именинницы приобрел «сухой лед» для создания парового эффекта. Во время веселья кто-то кинул искусственный лед в бассейн, в результате чего четыре человека получили химические ожоги.

Как стало известно Mash, в результате погибли два человека, пострадали шестеро.

ФАН сообщает со ссылкой на источник, что скончались мужчина и женщина в возрасте около 30 лет. Муж Диденко находится в реанимации, состояние второго пострадавшего также тяжелое.

В связи с гибелью людей следователи завели уголовное дело, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что во время празднования дня рождения в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда. По его словам, на празднике присутствовали 18 человек.

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