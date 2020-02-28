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Москвичка рассказала, какой вред ей нанес пластический хирург

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© vk.com

© vk.com

Одна из пациенток пластического хирурга Сергея Морозова, которого сегодня, 28 февраля, доставили в суд для решения вопроса об аресте, рассказала о том, как он ее покалечил.

По словам Софьи Тимаковой, это произошло еще в 2018 году.

«В ходе операции он мне проткнул легкое, — рассказала он в беседе с РЕН ТВ. — Также занес туда инфекцию и инфицировал хрящ, который устанавливал мне в нос».

Она добавила, что хирург проткнул ей и ребро, когда брал трансплантат реберный для операции. Тимакова уточнила, что после этого врач уехал, оставив ее в тяжелом состоянии.

Как сообщила телеканалу адвокат девушки Юлия Разыграева, предварительное следствие по данному делу длилось около двух лет. В результате Морозову было предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что пациентка частной клиники в Москве умерла спустя месяц после операции по увеличению груди.

«Ридус» также писал о том, что пациентка московской частной клиники умерла после операции по исправлению носовой перегородки.

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