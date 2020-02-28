Сенатор Клишас уличил The Washington Post в провокации

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию, член Совета Федерации, Андрей Клишас раскритиковал американское издание The Washington Post. По словам сенатора, журналисты этой уважаемой в мире газеты устроили провокацию, «вырвав его слова из контекста».

Речь идет о публикации в The Washington Post материала, в котором говорится о «безумном переписывании Конституции». При этом в тексте журналисты использовали высказывания Клишаса, передает РИА Новости.

«Мои отдельные цитаты были вырваны из контекста», — заявил парламентарий.



С предложением внести поправки в Конституцию президент Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина к Основному Закону предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.