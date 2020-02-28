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Поездка на такси из Шереметьево обошлась двум иностранцам в 60 тысяч рублей

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Гости столицы из Франции и Нидерландов стали жертвами мошеннических действий московских таксистов.

За поездку от аэропорта Шереметьево до Дербеневской улицы водитель Kia потребовал у 52-летнего нидерландца 31800 тысячи рублей.

Водитель Toyota оказался еще более алчным. Он лишил 31-летнего француза 32 231 рублей.

Осознав, что их обманули, оба пострадавших обратились в полицию, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Ридус» писал о том, что саратовским полицейским удалось установить личность пассажира такси, который в ночь с 23 на 24 февраля напал на водителя, отказавшегося везти его семью с ребенком без детского кресла.

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