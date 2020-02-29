Астрокалендарь на весну 2020 года
- 29 февраля 2020, 10:26
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Весна — прекрасное время, чтобы начать что-то новое. Например, заняться астрономией и узнать, какие бывают еще созвездия, кроме Большой медведицы.
«Ридус» подготовил календарь с самыми значимыми событиями в мире космоса, которые ожидают нас этой весной.
Март
8 марта — Нептун достигает соединения с Солнцем
12 марта — Солнце переходит из созвездия Водолея в созвездие Рыб
14 марта — максимум действия метеорного потока гамма-Нормиды из созвездия Наугольника
24 марта — Новолуние
28 марта — «Час Земли» — самая массовая экологическая акция в мире
31 марта — 15 лет назад была открыта карликовая планета Макемаке
Апрель
1 апреля - 60 лет назад запущен первый в мире метеорологический спутник ТИРОС-1
8 апреля — Полнолуние (02:35) и суперлуние — астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли
8 апреля — Осеннее равноденствие на Марсе
12 апреля — День космонавтики
23 апреля — Максимум метеорного потока Лириды
23 апреля — Новолуние (02:26)
Май
1 мая — 90 лет назад Плутон получил свое имя
1 мая — 15 лет назад «Кассини» обнаружил спутник Сатурна Дафнис
5 мая — Максимум метеорного потока Эта-Аквариды
7 мая — Полнолуние
15 мая — 15 лет назад были открыты спутники Плутона Никс и Гидра
19 мая — 110 лет назад Земля прошла сквозь хвост кометы Галлея
22 мая — Новолуние
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