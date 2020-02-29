Астрокалендарь на весну 2020 года

Весна — прекрасное время, чтобы начать что-то новое. Например, заняться астрономией и узнать, какие бывают еще созвездия, кроме Большой медведицы.

«Ридус» подготовил календарь с самыми значимыми событиями в мире космоса, которые ожидают нас этой весной.

Март

8 марта — Нептун достигает соединения с Солнцем

12 марта — Солнце переходит из созвездия Водолея в созвездие Рыб

14 марта — максимум действия метеорного потока гамма-Нормиды из созвездия Наугольника



24 марта — Новолуние

28 марта — «Час Земли» — самая массовая экологическая акция в мире

31 марта — 15 лет назад была открыта карликовая планета Макемаке

Апрель

1 апреля - 60 лет назад запущен первый в мире метеорологический спутник ТИРОС-1

8 апреля — Полнолуние (02:35) и суперлуние — астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли

8 апреля — Осеннее равноденствие на Марсе

12 апреля — День космонавтики

23 апреля — Максимум метеорного потока Лириды

23 апреля — Новолуние (02:26)

Май

1 мая — 90 лет назад Плутон получил свое имя

1 мая — 15 лет назад «Кассини» обнаружил спутник Сатурна Дафнис

5 мая — Максимум метеорного потока Эта-Аквариды

7 мая — Полнолуние

15 мая — 15 лет назад были открыты спутники Плутона Никс и Гидра

19 мая — 110 лет назад Земля прошла сквозь хвост кометы Галлея

22 мая — Новолуние