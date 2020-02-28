Какую пользу может принести конституционная норма об уважении к труду

Председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок рассказала в интервью «Ридусу», какую пользу может принести включение в Конституцию нормы об уважении к людям труда:

Указание в Основном Законе постулата об уважении к людям труда укрепит понятие социального государства. На мой взгляд, данное упоминание должно побудить власти вспомнить и оценить ветеранов труда — почетных работников различных отраслей. Таких людей в нашей стране достаточно много. При этом, хочу подчеркнуть, конституционная норма об уважении к людям труда должна обязательно стать поводом для серьезных материальных, а также системных действий со стороны государства.

«Не менее значимо и указание в Конституции таких вещей, как минимальный размер оплаты труда, который должен быть равен прожиточному минимуму, а также регулярная индексация пенсий. Возможно, стоит еще указать, что студенческие стипендии тоже должны соответствовать прожиточному минимуму», — добавила эксперт.

Идея внести в Конституцию норму об уважении к людям труда принадлежит председателю Профессионального союза работников АПК Наталье Агаповой. Президент России Владимир Путин, комментируя данную инициативу, отметил, что она ему очень нравится.

«С одной стороны, это смотрится как декларация, но с другой стороны — это Основной Закон, и если в Конституции сказано об этом, то тогда уважение к труду, к людям труда будет привлекать внимание», — заявил глава государства на встрече с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию.

С предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина к Основному Закону предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.