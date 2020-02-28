В Германии найден уникальный кинжал времен Римской империи

Во время раскопок погребения римского солдата, когда-то сражавшегося против германских племен, археологи обнаружили кинжал возрастом около 2000 лет.

Сначала мы даже не думали, что перед нами оружие. Кинжал был настолько изъеден коррозией, что потребовалось девять месяцев пескоструйной обработки и шлифовки, чтобы понять, что это кинжал, — пишут археологи.

Находка необычна, учитывая, что римских солдат обычно не хоронили вместе с оружием. Вместе с кинжалом, размер которого составляет 35 сантиметров, в могиле солдата ученые нашли ножны, а также остатки украшенного кожаного пояса.



Раскопки проводились в Хальтер-ам-Зее (Северный Рейн — Вестфалия), в апреле 2019 года. В течение правления Августа, с 27 года до н. э. до 14 года н. э., Хальтерн был римской военной базой, известной как «хауптлагер» или «главный лагерь».

По словам авторов исследования, археологи знают об этом месте с 1900 года, что делает находку кинжала еще более удивительной.

Римские солдаты, когда-то размещенные на этой базе, потерпели поражение. Три римских легиона были уничтожены во время разгрома римского генерала и политика Варуса германскими племенами в 9 году нашей эры.

Недалеко от базы находится кладбище, где римские солдаты и их семьи были похоронены. Именно там археологи обнаружил ржавый кинжал.

После обнаружения кинжала ученые провели длительную реконструкцию. После рентгеновского исследования и компьютерной томографии стало ясно, что он является уникальным образцом древнего оружия.

Его ручка инкрустирована серебром и украшена заклепками, а железное лезвие имеет глубокие углубления по обеим сторонам средней жилки.



Железный слой облицован липовой древесиной и украшен красным стеклом, серебром, чернью (черная смесь, часто из серы, меди, серебра и свинца) и красной блестящей эмалью. Кольца на ножнах использовались для подвешивания кинжала на поясе, который также был найден в могиле.



Археологи пояснили, что кинжал, вероятно, принадлежал легионеру-пехотинцу, но использовался в качестве основного оружия. Кинжал был неплохим оружием, которое можно было использовать в качестве резервного в случае утери или повреждения меча.



Загадка, почему этот человек был похоронен с кинжалом. Возможно, владельцем был кельтский или немецкий уроженец. В отличие от римлян, членов этих племен часто хоронили с оружием. Единственное известное обнаружение кинжала в римской могиле было в небольшом военном лагере в Вельзене, в Нидерландах.