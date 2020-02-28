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00337

Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестован в Москве

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© СК РФ

© СК РФ

Столичный Пресненский суд постановил взять под стражу на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Ее подозревают в получении крупной взятки.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной, подозреваемой по части 6 статьи 290 УК РФ („Получение взятки в особо крупном размере“), меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — цитирует ТАСС сообщение суда.

По данным источника агентства, Алешина «подозревается в получении взятки в несколько миллионов рублей». Дело ведут представители Следственного комитета России.

Сообщения о проведенных в Москве обысках по делу о государственном контракте между МВД России и организацией «Центральное страховое общество» появились в Telegram в начале декабря 2019 года. По данным СМИ, уголовное дело возбуждено по факту нанесения ущерба в размере 13 миллиардов рублей.

В прессе упоминались глава департамента материального и технического обеспечения МВД России генерал Виталий Сидоренко и начальник отдела пенсионного обеспечения полковник Светлана Алешина. Официальный представитель министерства Ирина Волк на тот момент опровергла информацию об обысках и допросе фигурантов дела.

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