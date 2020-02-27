Посольство предупредило россиян о возможной госпитализации в Италии

Российское посольство в Италии предупредило сограждан, которые собираются приехать в эту страну, о возможности медицинских проверок и госпитализации по их итогам для более детального обследования. Ситуация обусловлена вспышкой болезни COVID-19, которую вызывает новый коронавирус.

«Обращаем внимание российских граждан, направляющихся в Италию. По информации, полученной из МИД Италии, в аэропортах страны осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров», — сообщило российское посольство в Facebook.

Любого пассажира, у которого обнаружат подозрительные симптомы, могут направить в отдельное помещение для проведения дополнительной медицинской проверки. Службы аэропорта проконтролируют его маршрут по паспорту и билету.

«При наличии веских оснований пассажир может быть также направлен в госпиталь для проведения углубленного обследования и сдачи анализов на предмет наличия коронавирусной инфекции», — подчеркнули в посольстве.

По последним данным, в Италии от коронавируса скончались 17 человек. Общее число случаев заражения достигло 650. При этом в Министерстве иностранных дел России отметили, что информации о заболевших россиянах в этой стране нет.



Ранее стало известно о смерти от коронавируса бывшего посла Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи.