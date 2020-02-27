Почему Путин не будет баллотироваться в президенты еще раз

В своем недавнем интервью бывший помощник главы государства Владислав Сурков заявил, что принятие конституционных поправок о полномочиях главы государства приведет к обнулению президентских сроков нынешнего российского лидера Владимира Путина. Это, по мнению Суркова, позволит Путину еще два раза баллотироваться на самый ответственный в стране пост.

Высказывание Владислава Суркова вызвало в российском экспертном сообществе некоторое беспокойство.

«Нормальный такой пассаж? Причём не Петя в Twitter сказал это, а сам великий-ужасный Сурков. И схема простая, красивая», — пишет политолог Анна Федорова.

При этом она удивляется тем, что отечественная политическая оппозиция не обращает на слова Владислава Суркова практически никакого внимания.

«Сначала они отправляли Путина то в Совбез, то в Госсовет, и это была прямо интрига. Потом тему пожизненного сенаторства облизывали неделю, а сейчас — молчок и ничего. Избирательная какая-то слепота. Никто даже не вскричал: „О Боже! Он идёт ещё на два срока! А я знал!“ Есть идеи, почему?» — вопрошает госпожа Федорова.



Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова считает беспочвенными рассуждения об обнулении сроков Владимира Путина. Во-первых, по словам эксперта, существует определение Конституционного суда, в котором четко указано, что никакого обнуления не предполагается. А во-вторых, Владимир Путин сам неоднократно заявлял, что идти на еще один президентский срок он не планирует.



Кроме того, конституционная реформа — это, на мой взгляд, пакт об условиях транзита власти. Президент Владимир Путин предлагает зафиксировать в Основном законе то, что при неизбежной смене власти в стране сохранятся социальные гарантии, политическая стабильность и суверенитет. Речь идет о том, чтобы неминуемый уход Путина из Кремля никак не сказался на стабильности нашей политической системы, — добавила Соколова.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян в свою очередь полагает, что обнуление сроков Путина может стать поводом для бурных дискуссий в 2024 году, когда состоятся очередные выборы президента России.



«Мы пока не знаем, какие политики будут принимать участие в этих выборах, на каких идеях будут основаны их политические программы. Но 2024 год вскоре наступит, и всё станет известно. И тогда в обществе может возникнуть некий раскол: давать действующему президенту шанс еще раз выдвинуть свою кандидатуру на выборы или не давать. Вполне вероятно, сторонники действующего президента поставят перед Конституционным судом вопрос о признании Конституции новой и в связи с этим попросят обнулить президентские сроки Владимира Путина. Мое мнение в этом вопросе не отличается от мнения главы государства. Я не считаю, что мы принимаем новую Конституцию. Путин тоже неоднократно обращал на это внимание. Мы не переписываем Основной закон, мы его дополняем. И в данной концепции разговора об обнулении сроков идти не должно», — пояснил Кирьян.

С предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина к Основному Закону предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.