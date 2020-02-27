найти ×
   
  • USD +0.09
    65.61
  • EUR +0.40
    71.65
СохранитьСохранено0
×

-104076

Глава исполкома ОНФ посмеялся над слухами об объединении с «Единой Россией»

Small f632c44589

Глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов пошутил по поводу слухов о возможном объединении ОНФ и «Единой России», о чем ранее написало издание «Медуза».

В частности, Кузнецов заявил, что объединение Народного фронта с «Единой Россией» — это то же самое, если бы ОНФ объединился с Telegram-каналом «Незыгарь» или с той же «Медузой», передает ТАСС.

«Рассматривали еще два варианта — „Уральские пельмени“ и „Яндекс.Еда“», — добавил глава исполкома.

Михаил Кузнецов пригласил автора опубликованного в «Медузе» материала на медиафорум ОНФ, чтобы тот «ознакомился с работой Народного фронта и понял, что это не политическая организация».

Напомним, что в материале «Медузы» говорилось также о смене названия партии и уходе Дмитрия Медведева с поста руководителя «Единой России».

Ранее данную информацию опроверг первый зампредседателя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Ученые рассказали, куда пропала зима
708215читать позжечитаю позже
Наука и техника
NASA нацелилось на Венеру, Ио и Тритон
-2020248читать позжечитаю позже

главное


Животные
Спорт
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии

Дополнительные проблемы создали стюарды, бросившиеся его ловить.

3211249читать позжечитаю позже

Советы
10 способов необычно встретить Новый год13 декабря 2019

Если обычные посиделки у телевизора с оливье, холодцом и мандаринами уже поднадоели.

1711121читать позжечитаю позже