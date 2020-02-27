Глава исполкома ОНФ посмеялся над слухами об объединении с «Единой Россией»

Глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов пошутил по поводу слухов о возможном объединении ОНФ и «Единой России», о чем ранее написало издание «Медуза».

В частности, Кузнецов заявил, что объединение Народного фронта с «Единой Россией» — это то же самое, если бы ОНФ объединился с Telegram-каналом «Незыгарь» или с той же «Медузой», передает ТАСС.

«Рассматривали еще два варианта — „Уральские пельмени“ и „Яндекс.Еда“», — добавил глава исполкома.



Михаил Кузнецов пригласил автора опубликованного в «Медузе» материала на медиафорум ОНФ, чтобы тот «ознакомился с работой Народного фронта и понял, что это не политическая организация».

Напомним, что в материале «Медузы» говорилось также о смене названия партии и уходе Дмитрия Медведева с поста руководителя «Единой России».

Ранее данную информацию опроверг первый зампредседателя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев.