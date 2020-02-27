Психолог рассказала, как родителям справиться с эмоциональным выгоранием

У вас бывало такое: проводишь с ребенком целый день, а к вечеру ощущаешь, что день прошел как-то безрадостно?

«Ридус» поинтересовался у психолога и эксперта по эмоциональному интеллекту Виктории Шиманской, как родителям справляться с эмоциональным выгоранием.

Любой физик вам скажет, что у времени нет физической плотности, и, скорее всего, будет прав. Но для человека, находящегося в моменте, плотность времени — вполне ощутимое явление. Оно измеряется не событиями, не действиями, а нашими эмоциями.



Представьте себе: за каких-то полчаса вы успели испугаться, разволноваться, рассердиться, переключиться, подумать о другом и от души посмеяться. Такой „эмоциональный спринт“ заставляет нашу нервную систему напрячься и выдать целую палитру реакций. Если бы эти же полчаса вы задумчиво просидели у окна, или сосредоточенно мыли посуду, или в полудреме ехали бы в метро — для вас это время показалось бы жидким, ненасыщенным, как плохо сваренный кофе, — прокомментировала «Ридусу» Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт развития эмоционального интеллекта, создатель академии для современных родителей и экспертов SKILLFOLIO Kids.

Так вот, при чем тут дети? Детям любого возраста для гармоничного развития просто необходимо испытывать и проживать разные эмоции: им полезны в умеренных количествах и тревога, и волнение, и страх, и радость.



Последнее — самый незаменимый эмоциональный «витамин», с этим согласятся все психологи, нейрофизиологи, педиатры. Каждому ребенку показано провести хотя бы несколько минут, испытывая плотное, насыщенное, спокойное счастье, а лучше всего, когда это происходит с родителями.

Как сделать каждый день с ребенком эмоционально наполненным?

Постарайтесь каждый день проживать с ребенком всего десять минут счастья. Полного, безмятежного счастья, когда вы просто наслаждаетесь тем, что вы есть друг у друга, советует психолог. Можете вдвоем заниматься чем угодно, главное, чтобы вам обоим было приятно.

Это может быть приготовление завтрака, прогулки, пение, настольные игры и т. д.

Витамин считается „принятым“, если по прошествии десяти минут общения с ребенком вы поймали себя на мысли, что вот сейчас, в эти минуты, у меня было счастье. Скорее всего, по внешнему виду ребенка вы поймете, что и у него было. Десять минут счастья могут быть запланированными, если у вас плотный график, или спонтанными, если вдруг „накатило вдохновение“, — считает Шиманская.

Есть только два условия: во-первых, нужно быть в полном, абсолютном контакте с ребенком, а во-вторых — счастье нельзя прожить насильно. Пусть и вы, и ребенок будете готовы к тому, чтобы отложить все дела и вместе зарядиться своим витамином счастья.

В чем польза?

Вы просто не позволите времени своей жизни утекать бессмысленно. Натренируетесь фиксировать и инициировать моменты радостного, наполненного общения с ребенком. Не позволите рутинным задачам похитить ваш контакт. Наладите в семье традицию регулярного обмена эмоциями.

Для детей польза еще больше: они начнут постоянно получать от нас насыщенную эмоциональную подпитку, привыкнут к тому, что родитель для них — партнер по кайфу, а не только ментор или менеджер по урокам.

Если вы обратитесь к своим детским воспоминаниям, то заметите, что очень хорошо запоминаются незначительные эпизоды из детства, напитанные теплом и любовью, дурашливым, веселым настроением.

Как организовать «прием» витаминов счастья?

Психолог предложила простую практику: повесить на холодильник календарь и приготовить красивые наклейки. Каждый раз, когда поймаете себя на десяти минутах счастья, лепите одну наклейку на поле сегодняшнего дня.

А поскольку передозировки счастья на свете не бывает, вы можете прилепить сколько угодно наклеек на один день! Главное — пусть десять минут счастья будут каждый день.