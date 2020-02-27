Психолог рассказала, как родителям справиться с эмоциональным выгоранием
- 27 февраля 2020, 13:00
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
У вас бывало такое: проводишь с ребенком целый день, а к вечеру ощущаешь, что день прошел как-то безрадостно?
«Ридус» поинтересовался у психолога и эксперта по эмоциональному интеллекту Виктории Шиманской, как родителям справляться с эмоциональным выгоранием.
Любой физик вам скажет, что у времени нет физической плотности, и, скорее всего, будет прав. Но для человека, находящегося в моменте, плотность времени — вполне ощутимое явление. Оно измеряется не событиями, не действиями, а нашими эмоциями.
Представьте себе: за каких-то полчаса вы успели испугаться, разволноваться, рассердиться, переключиться, подумать о другом и от души посмеяться. Такой „эмоциональный спринт“ заставляет нашу нервную систему напрячься и выдать целую палитру реакций. Если бы эти же полчаса вы задумчиво просидели у окна, или сосредоточенно мыли посуду, или в полудреме ехали бы в метро — для вас это время показалось бы жидким, ненасыщенным, как плохо сваренный кофе, — прокомментировала «Ридусу» Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт развития эмоционального интеллекта, создатель академии для современных родителей и экспертов SKILLFOLIO Kids.
Так вот, при чем тут дети? Детям любого возраста для гармоничного развития просто необходимо испытывать и проживать разные эмоции: им полезны в умеренных количествах и тревога, и волнение, и страх, и радость.
Последнее — самый незаменимый эмоциональный «витамин», с этим согласятся все психологи, нейрофизиологи, педиатры. Каждому ребенку показано провести хотя бы несколько минут, испытывая плотное, насыщенное, спокойное счастье, а лучше всего, когда это происходит с родителями.
Как сделать каждый день с ребенком эмоционально наполненным?
Постарайтесь каждый день проживать с ребенком всего десять минут счастья. Полного, безмятежного счастья, когда вы просто наслаждаетесь тем, что вы есть друг у друга, советует психолог. Можете вдвоем заниматься чем угодно, главное, чтобы вам обоим было приятно.
Это может быть приготовление завтрака, прогулки, пение, настольные игры
Витамин считается „принятым“, если по прошествии десяти минут общения с ребенком вы поймали себя на мысли, что вот сейчас, в эти минуты, у меня было счастье. Скорее всего, по внешнему виду ребенка вы поймете, что и у него было. Десять минут счастья могут быть запланированными, если у вас плотный график, или спонтанными, если вдруг „накатило вдохновение“, — считает Шиманская.
Есть только два условия: во-первых, нужно быть в полном, абсолютном контакте с ребенком, а во-вторых — счастье нельзя прожить насильно. Пусть и вы, и ребенок будете готовы к тому, чтобы отложить все дела и вместе зарядиться своим витамином счастья.
В чем польза?
Вы просто не позволите времени своей жизни утекать бессмысленно. Натренируетесь фиксировать и инициировать моменты радостного, наполненного общения с ребенком. Не позволите рутинным задачам похитить ваш контакт. Наладите в семье традицию регулярного обмена эмоциями.
Для детей польза еще больше: они начнут постоянно получать от нас насыщенную эмоциональную подпитку, привыкнут к тому, что родитель для них — партнер по кайфу, а не только ментор или менеджер по урокам.
Если вы обратитесь к своим детским воспоминаниям, то заметите, что очень хорошо запоминаются незначительные эпизоды из детства, напитанные теплом и любовью, дурашливым, веселым настроением.
Как организовать «прием» витаминов счастья?
Психолог предложила простую практику: повесить на холодильник календарь и приготовить красивые наклейки. Каждый раз, когда поймаете себя на десяти минутах счастья, лепите одну наклейку на поле сегодняшнего дня.
А поскольку передозировки счастья на свете не бывает, вы можете прилепить сколько угодно наклеек на один день! Главное — пусть десять минут счастья будут каждый день.
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