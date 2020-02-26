Россия впервые посчитает своих белых медведей

Министерство природных ресурсов РФ впервые проведет подсчет белых медведей, обитающих в российском секторе Арктики. Масштабная четырехлетняя программа должна стартовать в 2021 году. Учет каждой популяции займет около года, сообщил ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев.

Ученые начнут в 2021 году с переписи медведей, кочующих у берегов Чукотки и Аляски. В 2022 году настанет время подсчета хищников в море Лаптевых, в 2023-м — в Карском и Баренцевом морях. Еще 12 месяцев потребуется на обработку полученных данных.

«И тогда мы, наконец, получим сведения о количестве медведей во всех регионах российской Арктики», — цитирует слова Мордвинцева «Российская газета». Ученый признал, что идеальным вариантом стал бы одновременный подсчет зверей во всех популяциях, но выполнение такой задачи невозможно по техническим и финансовым причинам.

Подсчет белых медведей в Арктике будет проведен впервые в истории современной России. Пока ученые даже примерно не могут оценить их число. Во времена Советского Союза такие мероприятия проводились на постоянной основе. Хищников «переписывали» параллельно с ледовой разведкой.



Однако времена изменились. Ледовая разведка теперь ведется со спутников, а не с самолетов.

«И предположить нынешнее количество белых медведей хотя бы приблизительно невозможно. Ведь они в основном живут на дрейфующих льдах», — рассказал начальник Высокоширотной арктической экспедиции Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Владимир Соколов.

В Минприроды отметили, что все три российских популяции белого медведя занесены в Красную книгу. Каждая обладает собственным статусом: карско-баренцевоморская отнесена к четвертой категории редкости, лаптевская — к третьей, чукотско-аляскинская — к пятой. Пятая категория считается самой благополучной — «восстанавливаемой и восстанавливающейся».

Белый медведь считается вторым по величине сухопутным хищником после гребнистого крокодила, обитающего в Юго-Восточной Азии и на севере Австралии. Его длина достигает трех метров, а масса — одной тонны. Самые крупные хищники живут в Беринговом море, самые мелкие — у Шпицбергена.

Белый и бурый медведи имеют общего родственника. Их разделение произошло примерно 600 тысяч лет назад, но долгое время оба вида скрещивались и имеют высокое генетическое сходство.

Интересно, что кожа белого медведя — черного цвета, а шерстинки — полые и не имеющие пигментной окраски. Мех хищника имеет теплоизоляционные свойства, поскольку пропускает лишь ультрафиолетовые лучи. В теплых условиях южных зоопарков внутри шерстинок могут появиться микроскопические водоросли, и тогда медведь станет зеленоватым.



Поскольку белые медведи ведут кочевой образ жизни, а основной их пищей являются нерпы и моржи, на которых звери охотятся в море, эти хищники крайне уязвимы в условиях глобального потепления. Сокращения площади дрейфующих льдов уменьшает ареал распространения популяции, возникает скученность и животным просто не хватает корма. Тогда они приходят к людям и становятся реальной угрозой для арктических поселений.