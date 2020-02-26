Путин поддержал идею внести в Конституцию норму об уважении к труду

Президент России Владимир Путин поддержал идею председателя Профессионального союза работников АПК Натальи Агаповой внести в Конституцию норму об уважении к людям труда.

«С одной стороны, это смотрится как декларация, но с другой стороны — это Основной Закон, и если в Конституции сказано об этом, то тогда уважение к труду, к людям труда будет привлекать внимание», — отметил глава государства.



Путин напомнил, что уважение к труду упоминалось в Конституции СССР, однако в 1993 году данный постулат был вычеркнут, передает ТАСС.

С предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина к Основному Закону предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.