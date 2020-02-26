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Эксперты ЭИСИ назвали пять лучших региональных управленческих практик

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Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил результаты очередного мониторинга управленческих практик, которые реализуются в регионах России. Исследование проводилось с 17 по 23 февраля.

В пятерку самых удачных управленческих практик вошли следующие проекты:

  • комната «Ребёнок под присмотром» (Астраханская область);
  • программа «Ленинградские кадры» (Ленинградская область);
  • интернет-сервис тырешаешьжкх. рф (Московская область);
  • выплаты для посещающих частные детские сады (Республика Башкортостан);
  • новый подход к профилактическим осмотрам (Свердловская область).

В астраханском кризисном центре открылась комната «Ребёнок под присмотром». Речь идет о бесплатном кратковременной присмотре за детьми, который осуществляется квалифицированными специалистами по социальной работе. Такой присмотр включает в себя все необходимые гигиенические процедуры, переодевание, кормление, беседы, игры и чтение литературы.

Это „развязывает“ руки молодым мамам, позволяя выделить столь необходимое им время для решения большого количества вопросов, связанных как с воспитанием ребенка, так и с собственным развитием — профессиональным и личностным ростом, — прокомментировал политический консультант Вадим Батишев.

А в Ленинградской области вскоре стартует программа Ленинградские кадры". В рамках данной программы пройдет конкурс для молодых специалистов по замещению муниципальных и государственных должностей. Конкурс пройдет по следующим направлениям: экономика, социальная сфера, общественная работа и экология.

«На мой взгляд, это стратегическое решение, отвечающее запросу со стороны населения, в том числе на уважение и справедливость. В своей социологической практике регулярно сталкиваюсь с мнением, что приход людей на работу во власть должен носить прозрачный характер — должно быть ясно, на основании каких качеств (прежде всего профессиональных) человек оказался на госслужбе», — высказался директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

Жители Московской области теперь могут воспользоваться новым интернет-сервисом тырешаешьжкх. рф. Этот ресурс помогает выявлять нужды и потребности населения в сфере ЖКХ. Главная цель проекта — предоставить людям возможность оценить качество коммунальных услуг.

В Башкирии стартовал пилотный этап программы по выдаче денежных сертификатов на дошкольное образование в частных детских садах. Сертификаты могут получить семьи, воспитывающие детей в возрасте до трех лет. Благодаря этой программе жители региона могут получать ежемесячно порядка шести тысяч рублей в качестве компенсации оплаты негосударственных детских учреждений.

От внедрения этой практики двойная польза — с одной стороны, это стимулирует развитие частных детских садов и здоровую конкуренцию между ними; с другой стороны, дает родителям больше свободы и возможностей в выборе дополнительного образования для ребенка, — уверена политолог Анна Федорова.

В детской городской больнице Первоуральска (Свердловская область) заработала новая система организации проведения профилактических осмотров. Теперь юные спортсмены могут пройти углубленный медицинский осмотр за один день, а дети до года обследуются всеми специалистами в одном медицинском учреждении. Основная задача данной системы — позволить детям и их родителям значительно сократить время пребывания в больнице.

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