Корейцы придумали, как зарядить электромобиль за 5 минут

Корейские инженеры рассказали о своем новом изобретении — технологии, которая позволит увеличить запас хода электромобилей в несколько раз. Если все получится, электромобили смогут заряжаться до уровня 80% всего за пять минут.

Новая технология позволит увеличить емкость всех систем хранения энергии. Решение проблемы маломощности электрических автомобилей лежало на поверхности, но почему-то никто не сделал это раньше, — пишут разработчики.

Напомним, что сейчас у многих электромобилей установлены аккумуляторы с графитовым анодом, который не может обеспечить большую мощность при зарядке авто. Корейские ученые предлагают заменить графитовые аккумуляторы на кремниевые.

По их мнению, такая замена поможет увеличить емкость батарей и значительно увеличить запас хода электрокаров. В ходе испытаний ученые убедились в этом, однако открылась другая проблема: кремниевые аноды нестабильны и спустя несколько зарядок мощность аккумулятора существенно снижается.

Увеличивать производительность кремния слишком дорого и неоправданно, поэтому мы начали искать другие решения. Мы присмотрелись к обычным бытовым вещам — воде, маслу и крахмалу, — рассказывают изобретатели.

В лабораторных условиях специалисты растворили кремний в масле и крахмал в воде, а затем смешали их между собой. После термической обработки материала получился неплохой углеродно-кремниевый композит, у которого емкость в четыре раза больше, чем у графита.

Например, новый аккумулятор — 1530 мА*ч/г, а графитовый аналог — 360 мА*ч/г. При этом батарея остается стабильной на протяжении 500 циклов зарядки, что не идеально, конечно, но тем не менее очень достойно.

Также в ходе испытаний выяснилось, что зарядить электромобиль до 80% можно всего за пять минут, поэтому автолюбителям не придется часами сидеть на заправке.