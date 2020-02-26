Почему для ребенка важно часто бывать на природе

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, почему детям так важно часто бывать на природе и свежем воздухе.

«Мы считаем, что „расстройство дефицита природы“, когда ребенок редко бывает на свежем воздухе, гуляет в лесу или сельской местности, может негативно сказаться на его психоэмоциональном настроении», — пишут ученые.

Поскольку наша планета столкнулась с глобальным потеплением, проблемой вырубки лесов и массового вымирания видов, исследования, посвященные отношениям между людьми и природой, становятся все более актуальными для поиска решений современных экологических проблем.



В исследовании приняли участие 296 детей в возрасте от 9 до 12 лет. Участников попросили заполнить анкету, в которой надо было рассказать о своем отношении к природе, охране окружающей среды и счастье в целом.

Исследование показало, что дети, часто бывающие на природе, трепетнее относятся к окружающей среде, а также менее склонны к частой смене настроения. Это говорит о том, что школьники, которые чувствуют себя более связанными с природой, склонны поступать более сдержанно и ощущают себя более счастливыми

Несмотря на ограниченность исследования только тестированием детей из одного и того же города, результаты дают представление о силе позитивной психологии устойчивости у детей.



Если мы хотим развивать заботу об окружающей среде и заботу о молодом поколении , то инициативы, направленные на то, чтобы побудить молодых людей проводить больше времени на природе, просто необходимы, — говорят авторы работы.

Возможно, многим защитникам окружающей среды стоит переключиться с агрессивных агитаций и обратиться к школам, организовать детские клубы натуралистов, ходить в походы, чтобы с детства прививать любовь к природе.